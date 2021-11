5000 Quadratmeter für Natur und Entspannung

Bielefeld

In der Mitte wird ein mächtiger Walnussbaum wachsen, am Rande Apfelbäume an Sommertagen schattige Plätze für ein Picknick bieten, daneben steht eine Gruppe mit Zwetschgenbäumen. Noch sind die Bäume kaum zwei Meter hoch, doch die Gestaltung der neuen Streuobstwiese in Baumheide ist schon jetzt gut erkennbar.

Von Hendrik Uffmann