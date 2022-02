51 Briefkästen in Mietshaus aufgebrochen

Ein 22-jähriger Bielefelder hat am Wochenende 51 Briefkästen aufgebrochen. Jetzt sitzt der junge Post-Dieb in Haft.

Polizeibekannter Post-Dieb (22) muss in Haft

Nach Polizeiangaben soll sich der Diebstahl im früheren Arbeitsamt in der Friedenstraße ereignet haben. Damit die Briefe nicht erneut in die falschen Hände gerieten, stellten die Polizisten sie den Inhabern zu.

Ein Bewohner eines größeren Mehrfamilienhauses an der Friedensstraße verständigte Sonntagfrüh die Polizei, weil er eine verdächtige Person an den Briefkästen bemerkt hatte. Als die Beamten gegen 5.40 Uhr an dem Haus eintrafen, entdeckten sie einen Mann, die sich beim Anblick des Streifenwagens schnell hinter dem Haus versteckte. Die Polizisten fanden jedoch den polizeibekannten Mann bereits nach kurzer Zeit.

Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen stießen die Beamten auf 20 ungeöffnete Briefe und Werbeeinwürfe, sowie Utensilien für den Drogenkonsum, ein Taschenmesser und Bluetoothkopfhörer, die augenscheinlich nicht ihm gehörten.

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls und Verletzung des Briefgeheimnisses. Im Hausflur fanden die Polizisten mehrere aufgerissene Postumschläge auf dem Boden. Damit die Briefe nicht erneut in die falschen Hände gerieten, stellten die Polizisten sie den Inhabern zu.

Der 22-Jährige war nach Polizeiangaben bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikte aufgefallen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und Fluchtgefahr bestand, beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren. Ein Haftrichter erließ noch am selben Abend den Haftbefehl.