52 Bäume haben einen Gieß-Freund

Ehrenamtliche Baumpatenschaften sollen in Lübbecke helfen, die Stadt grün zu erhalten

Lübbecke

Bäume an Straßen und auf Plätzen machen eine Stadt nicht nur grüner und klimafreundlicher, sie sind auch ein echter Wohlfühlfaktor für die Menschen. Doch zwischen all dem Asphalt, bei verdichteten Böden und ausbleibendem Regen wird es immer schwieriger, die Stadtbäume am Leben zu erhalten. Ehrenamtliches Engagement ist da ein wichtiger Baustein.

Von Friederike Niemeyer