52 neue Infektionen mit dem Corona-Virus

Die Corona-Infektionen im Kreis Höxter nehmen immer mehr zu. 52 neue meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag - der höchste Anstieg binnen 24 Stunden seit Wochen. Einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gibt es Beverungen zu beklagen.

Kreisgesundheitsamt meldet Todesfall in Beverungen

Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Besonders stark war der Anstieg der Neuinfektionen mit 24 in der Kreisstadt Höxter. Hier sind mittlerweile 82 Menschen an Covid 19 erkrankt, der höchste Wert aller Städte im Kreis. Die Inzidenz kratzt an der 200er-Marke.

Die Zahl der kreisweit akut Infizierten stieg im Vergleich zum Mittwoch um 36 auf 223. Der Inzidenzwert kletterte über die 100er-Marke auf 105.

Auf den Intensivstationen werden derzeit fünf Corona-Patienten behandelt, alle müssen künstlich beatmet werden. Die katholische Hospitalvereinigung stellt sich auf weiter steigende Fallzahlen ein und richtet in den kommenden Tagen eine Station für coronainfizierte Patienten, die keine Symptome mehr haben, im St.-Rochus-Krankenhaus in Steinheim ein.



Blick in die Städte

Bad Driburg: 31 (+5) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen, Inzidenz 138.

Beverungen: 31 (+3) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen, Inzidenz 153.

Borgentreich: 11 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 35.

Brakel: 31 (+6) aktiv Infizierte, acht Neuinfektionen, Inzidenz 112.

Höxter: 82 (+18) aktiv Infizierte, 24 Neuinfektionen, Inzidenz 196.

Marienmünster: 3 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 20.

Nieheim: 5 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 17.

Steinheim: 16 (+2) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 103.

Warburg: 11 (+2) aktiv Infizierte, vier Neuinfektionen, Inzidenz 35.

Willebadessen: 2 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 0.