52 Wünsche suchen ihre Paten

Verein „Herzenswunsch OWL“ will Seniorenheimbewohner beschenken – Start am 25. November

Vlotho

Der Verein „Herzenswunsch OWL“ schreibt mit seiner Idee, ältere Menschen in den Seniorenheimen der Region mit einem Weihnachtsgeschenk eine Freude zu machen, seit vier Jahren eine Erfolgsgeschichte. Nun hat Jasmin Lühring, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Herzenswunsch OWL“ auch in Vlotho Kooperationspartner gefunden. Am 25. November startet die Aktion in der Weserstadt.

Von Joachim Burek