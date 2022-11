Mord mit Ansage? 55-Jähriger soll Elternhaus in Detmold angezündet haben

Detmold

In Detmold ist am Freitagabend eine 77 Jahre alte Frau beim Brand ihres Hauses so schwer verletzt worden, dass sie am Samstag im Dortmunder Zentrum für Schwerbrandverletzte starb. Ihr Sohn (55) soll das Feuer gelegt haben – und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Von Christian Althoff