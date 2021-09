550 Kilometer zu Fuß über alle Berge

Traumpfad Fernwanderweg München - Venedig mit Katharina Gwinner (hier in den felsigen Dolomiten) aus Hörste im AugustKatharina Gwinner (rechts) aus Hörste mit einer Begleiterin am höchsten Punkt der Tour Piz Boè (3152 m hoch)Am Ende eines 550 Kilometer langen Wanderweges: Katharina Gwinner (links) auf dem Markusplatz

Zu Fuß von München bis ans Mittelmeer, quer über die Alpen, 550 Kilometer mit 20.000 Höhenmetern. Ist das wirklich ein „Traumpfad“, wie Ludwig Graßler den Fernwanderweg in seinem 1977 erschienenen Buch beschreibt? Oder wird’s irgendwann auf den 29 Tagesetappen öde, schmerzhaft, eintönig? Katharina Gwinner hat die gewaltige Strecke gemeinsam mit einer Wanderfreundin zurückgelegt. Und die Hörsterin ist begeistert: „Als wir in Lido di Jesolo ins Mittelmeer gesprungen sind, da war die Abkühlung toll. Aber am Ziel auf dem Markusplatz in Venedig unter all den Touristen hatte ich eher das Gefühl: Ich würde gerne noch weiterlaufen.“