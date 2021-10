59-jähriger Autofahrer in Delbrück tödlich verletzt

Delbrück

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Kiliansdamm in Delbrück ist am Montagmorgen ein 59-jähriger Autofahrer tot aus dem Fahrzeugwrack geborgen worden. Er soll ein anderes Auto überholt und beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Mit großer Wucht prallte es in Höhe der Fahrertür gegen einen Straßenbaum.

Von Axel Langer