60 Anmeldungen an Haller Gesamtschule

Kurz vor einem womöglich entscheidenden Gespräch der Bürgermeister von Halle und Steinhagen bei der Bezirksregierung in Detmold, haben sich die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen noch einmal verändert.

In der kommenden Woche wollen die Bürgermeister von Halle und Steinhagen bei der Bezirksregierung in Detmold in einem gemeinsamen Termin wegen der Lösung der offenen Schulfrage vorsprechen. Es geht um die Frage, ob weiterhin im Zuge einer Ausnahme für die Realschule Steinhagen eine vierte Eingangsklasse gebildet werden kann oder ob dem mehrheitlichen Nein des Haller Stadtrates zu einer Schulvereinbarung mit Steinhagen gefolgt werden muss, womit zwingend ein Losverfahren an der Realschule Steinhagen durchgeführt werden müsste.