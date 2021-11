60 Anteilseigner betreuen 200 Hektar

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat die Waldentwicklung und Bewirtschaftung des Gemeinschaftswaldes der Waldgenossenschaft Godelheim gewürdigt – und überreichte im Landtag in Düsseldorf den unter der Schirmherrschaft von Umweltministerin Ursula Heine-Esser stehenden „NRW-Preis für vorbildliche Waldwirtschaft 2021“ an den Genossenschaftsvorsitzenden Wilfried Kirchhoff.

„Das Beispiel der Waldgenossenschaft Godelheim hat landesweite Vorbildfunktion und ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie über einen Zeitraum von fast 200 Jahren eine standortangepasste, naturnahe und verantwortungsvolle Waldwirtschaft praktiziert werden kann“, erläuterte die SDW-Landesvorsitzende Marie-Luise Fasse die Intention dieser Auszeichnung. Als Schirmherrin gratulierte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser der SDW zu dieser Wahl, denn die Wälder der Waldgenossenschaft Godelheim seien ein sehr gutes Beispiel auch für die In-Wertsetzung von Ökosystemdienstleistungen des Waldes – die Wiederbewaldung von Sonderstandorten wurde zum Teil auch über Kompensationsmaßnahmen finanziert. „Die Waldgenossen haben schon immer ganz bewusst auf standortgerechte Mischwälder gesetzt, diese Weitsicht zahlt sich jetzt aus, auch in der aktuellen Waldkrise“, ergänzte Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes Hochstift.

„Die Arbeit der Waldgenossenschaft Godelheim ist ein hervorragendes Beispiel für Generationensolidarität und gelebte Zukunftsverantwortung. Mit großer Weitsicht haben die Mitglieder der Genossenschaft zum Wohle der heimischen Natur stets auf Nachhaltigkeit und Beständigkeit gesetzt, anstatt auf vermeintlich schnelle Gewinne. Diese Tugenden, die als typisch westfälisch gelten, haben sich einmal mehr als lohnenswert erwiesen“, so das Fazit von Landrat Michael Stickeln, der in Düsseldorf die Laudatio hielt.

Die Godelheimer hätten die Maxime der Nachhaltigkeit im Laufe der Jahrhunderte mustergültig in die heutige Zeit übertragen, so Stickeln. Aktuell gebe es etwa 60 Anteilseigner, die eine rund 200 Hektar große Fläche bewirtschaften – vielfach über steile Hänge und vergleichsweise trockene Standorte, auf denen die Holznutzung gewissen natürlichen Einschränkungen unterliegt. Gleichzeitig seien die trockengeprägten Wälder für den Naturschutz hoch interessant. Sie seien einzigartige Lebensräume für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Fast alle Flächen der Waldgenossenschaft liegen in Naturschutz- und FFH-Gebieten. Es gibt viele gesetzlich geschützte Biotope. Um so bemerkenswerter sei, dass es der Waldgenossenschaft gelänge, die Nutzung des nachhaltigen klimaneutralen Rohstoffes Holz, die regionale Wertschöpfung des Rohstoffes und die hohe naturschutzfachliche Bedeutung ihrer Wälder vorbildlich in Einklang zu bringen.

Die WG Godelheim gibt es seit 1829. Heute tragen die Anteilseigner die Verantwortung für den großen, laubholzdominierten Gemeinschaftswald, der von Wald und Holz NRW in Person von Revierförster Eckhard Rottmann vom Regionalforstamt Hochstift seit Jahrzehnten betreut wird.

Baumartenzusammensetzung und Waldstrukturen dokumentieren eine standortgerechte, naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Hauptbaumart mit einem Flächenanteil von über 65 Prozent ist die Buche. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollen diese Wälder behutsam in strukturierte Mischbestände überführt werden.

Der gesamte Genossenschaftswald unterliegt naturschutzfachlichen Restriktionen. Es handelt sich hier zumeist um alte, autochthone Buchenwälder in Mischung mit Edellaubholz und Lärche.