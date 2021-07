60 Jahre Gastarbeiter in Bielefeld

Im zwölften Jahr in Folge soll im Oktober der mit 10.000 Euro dotierte Bielefelder Integrationspreis verliehen werden. Die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut, der Integrationsrat und die Stadt Bielefeld nehmen von sofort an Vorschläge entgegen.

Das Jahresmotto 2021 lautet „Gastarbeiter/innen – sechs Jahrzehnte gelungene Integration“. Es geht zurück auf das Anwerbe-Abkommen für Arbeitskräfte zwischen Deutschland und der Türkei, das die beiden Staaten 1961 trafen, um die deutsche Wirtschaft nach dem Krieg weiter anzukurbeln. Der Integrationspreis 2021 will Menschen und Organisationen ehren, „die die Integration von Gastarbeitern ermöglicht, vorangetrieben oder selbst erfolgreich gemeistert und die damit einen besonderen Beitrag zum Zusammenleben in der Einwanderungsstadt Bielefeld geleistet haben“, heißt es in der Ausschreibung.