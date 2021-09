60 Jahre im Handwerk

Heinz Kröger wurde 1934 in Schlangen geboren. Im Alter von zwei Jahren zog der Jubilar nach Bad Lippspringe. Von Oktober 1949 bis 1952 ging er bei Malermeister Johannes Zumdick in die Lehre. Von 1956 bis 1957 arbeitete er als Maler in der Gemeinde Ebnat-Kappel in der Schweiz. Nach der Rückkehr in seine Heimat besuchte er die Meisterschule in Lemgo. Die Prüfung legte er im Februar 1960 erfolgreich ab und stieg vier Jahre später in seinen ehemaligen Lehrlingsbetrieb mit ein, der fortan als „Zumdick und Kröger“ erfolgreich geführt wurde.

