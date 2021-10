„60 Jahre Kunstgeschichte geschrieben“

Nur wenige Künstler können ein dermaßen starkes Alterswerk aufweisen wie Heinz Mack. Auch mit 90 Jahren ist die Schaffenskraft des ZERO-Künstlers ungebrochen. „Er arbeitet täglich in seinem Atelier“, weiß Galerist Alexander Baumgarte, den eine 25-jährige Zusammenarbeit mit Heinz Mack verbindet und der dem bekannten Künstler zu seinem 90. Geburtstag erneut eine umfassende Einzelausstellung ausrichtet.

Zu sehen sind fast ausschließlich Arbeiten, die während der vergangenen zwei Jahre entstanden sind und die Macks Lebensthema, die Interpretation von Licht und Schatten, in Malerei und Skulptur aufgreifen. Noch nie konnte Baumgarte solch eine skulpturale Vielfalt in Bezug auf Form und Material präsentieren. Angefangen bei der facettenreichen Acrylglasstele „Iris“ über die in Marmor gearbeitete „Regina Candidus“ bis hin zu Objekten aus poliertem Marmor, Granit und Edelstahl.