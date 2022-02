60 Jahre Solidarität mit den Armen

Der Paritätische in Bielefeld feiert runden Geburtstag mit einem Jahr Verspätung

Bielefeld

Seit mehr als 60 Jahren stellt sich der Paritätische in Bielefeld an die Seite der ärmeren und bedürftigen Menschen in der Stadt. Unter dem Dach des Wohlfahrtsverbandes engagieren sich heute 134 Vereine, die insgesamt 234 Einrichtungen tragen – von Kindertagesstätten über Frauenhilfeprojekte und Behindertenangeboten bis hin zu Flüchtlingshilfen

Von Kerstin Sewöster