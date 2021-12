60 Vereinsmitglieder geimpft

TuRa-Vereinsärztin öffnet Praxis am Wochenende in Paderborn-Elsen

Paderborn-Elsen

Die Praxistüren von Dr. Elisabeth Teßarek öffneten sich in der Elser Kirchstraße am Samstag pünktlich um 10 Uhr. In den folgenden zwei Stunden konnten sich Mitglieder des Sportvereins und deren Familienangehörige impfen lassen und erhielten so die Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung.