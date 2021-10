62 Verdachtsfälle in NRW gemeldet

Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit: Seit 18 Monaten finden Polizisten in ihrer Behörde Ansprechpartner

Detmold

Als im Frühjahr 2020 vereinzelte rechtsextreme und rassistische Chats in der nordrhein-westfälischen Polizei öffentlich wurden, ordnete Innenminister Herbert Reul (CDU) an, dass jede Polizeibehörde Extremismusbeauftragte zu benennen habe. Der Minister: „Sie stehen allen Mitarbeitern außerhalb des Dienstwegs zur Verfügung.“ Die Beauftragten sollen Hinweisen auf extremistische Handlungen, Einstellungen, oder auf Zugehörigkeit zu extremen Netzwerken nachgehen und an die Behördenleitung berichten.

Von Christian Althoff