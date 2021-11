620 erhalten Erst-Piks und Booster

Steinhagen

620 Impfungen sind es am Ende des Tages – geleistet in zehn Stunden von vormittags 11 bis abends um 21 Uhr. Die mobile Impfaktion des Kreises Gütersloh am Samstag im Steinhagener Rathaus ist in jeder Hinsicht rekordverdächtig. Zwischenzeitlich mussten weiterer Impfstoff, neue Impfausweise und Formulare herbeigeschafft werden.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold