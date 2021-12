65 Jahre Erfolg im Handwerk

„Ihre Fachkenntnis und ihr handwerklicher Ruf sind weit über Paderborn hinaus bekannt“, mit diesen Worten gratulierte Eul dem Handwerksmeister.

1945 trat der Jubilar seine Ausbildung im elterlichen Betrieb an. Im selben Jahr wurde Paderborn durch einen Bombenangriff zerstört. Auch das 300 Jahre alte Fachwerkhaus der Familie Ahle fiel den Bomben zum Opfer. Dort hatte der Vater des Jubilars, Malermeister Wilhelm Friedrich Ahle, 1922 im Alter von nur 26 Jahren ein Maler- und Anstreichergeschäft gegründet und den Grundstein für das bis heute erfolgreich geführte Familienunternehmen gelegt.

Der Betrieb wurde in den Jahren der Kriegswirren von der Mutter und Wilhelm Junior aufrechterhalten, da Vater Wilhelm Friedrich Ahle zum Militärdienst eingezogen war. Spätestens nach dem Bombenangriff vom 17. Januar 1945 wurde in Paderborn nicht mehr gebaut oder restauriert. Primär galt es Schäden zu beseitigen – vor allem Glasbruch, weshalb sich Wilhelm Junior in praktischer Arbeit zum Spezialisten für das Glaser-Handwerk entwickelte. Als einer der wenigen Betriebe mit Telefonanschluss und Firmenautos wurden die Kundenwünsche bedient.

1960 verstarb der Seniorchef Wilhelm Ahle im Alter von nur 64 Jahren. Wilhelm Florenz Ahle übernahm das Geschäft vom Vater. Im selben Jahr wurde er auch in den Vorstand der Maler- und Lackierer-Innung gewählt. 1976 wurde Wilhelm Florenz Ahle dann von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen des Maler- und Lackierer-Handwerks ernannt.

Der Malerbetrieb Ahle lief gut und verrichtete zahlreiche Großaufträge, unter anderem in Kirchen und öffentlichen Gebäuden in Paderborn. Höhepunkte waren die Vergoldung des Turmkreuzes und der Turmkugel des Paderborner Domes sowie die komplette Innenrestauration der Marktkirche und von deren Außenfassaden. Neue Fachgebiete wie die Betoninstandsetzung an der Paderborner Universität wurden erschlossen.

Einen Meilenstein in der Firmengeschichte kennzeichnete im Jahr 1984 der Umzug des Unternehmens als eines der ersten in das Gewerbegebiet im Benhauser Feld. 1990 übergab Malermeister Wilhelm Florenz Ahle schließlich den Betrieb an seinen Sohn, Malermeister Dietmar Ahle, der heute den Betrieb in dritter Generation führt.