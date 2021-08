65 Jahre Seite an Seite durchs Leben gegangen

Seit 65 Jahren gehen Helma und Klaus Prüter Seite an Seite durchs Leben. Jetzt konnte das Paar aus Altenbeken-Buke seine Eiserne Hochzeit mit seinen sechs Kindern, elf Enkeln und einem Urenkel feiern.

Klaus und Helma Prüter sind seit 65 Jahren verheiratet. Das Paar lebt in Buke.

Helma Scheunpflug, wie die Jubilarin damals noch hieß, stammt gebürtig aus der Lausitz in Brandenburg. Kennengelernt hat die heute 87-Jährige ihren zukünftigen Mann Klaus in Düsseldorf. „Mit 21 Jahren bin ich mit einer guten Freundin zusammen noch vor dem Mauerbau in den Westen gegangen. Ich wollte damals auf eigenen Beinen stehen“, erinnert sich Helma Prüter.