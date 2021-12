65 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist am Mittwoch auf 244,76 gestiegen – am Dienstag lag sie noch bei 230,45. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kulturland belief sich um 0 Uhr auf 606 (-12). Es wurden 65 neue Fälle gemeldet, als genesen gelten derweil weitere 77 Personen.

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis Höxter 161 Menschen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Verzeichnet wurden bislang 7574 Infektionen, 6807 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 64 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 148,13.

Beverungen: 49 aktiv Infizierte, Inzidenz 237,29.

Borgentreich: 28 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 223,50.

Brakel: 58 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 173,64.

Höxter: 147 (-8) aktiv Infizierte, Inzidenz 336,74.

Marienmünster: 21 (-5) aktiv Infizierte, Inzidenz 40,79.

Nieheim: 32 (+4) aktiv Infizierte, Inzidenz 265,52.

Steinheim: 70 (-2) aktiv Infizierte, Inzidenz 214,00.

Warburg: 112 (+4) aktiv Infizierte, Inzidenz 239,88.

Willebadessen: 25 aktiv Infizierte, Inzidenz 171,69.

Die Nachbarkreise

In Landkreis Holzminden wurden am Mittwoch derweil 176 aktive Infektionen gemeldet – davon 21 neue. Die Inzidenz im Landkreis belief sich um 0 Uhr auf 150,98. Im Kreis Paderborn wurde am Mittwoch eine Inzidenz von 321,1 gemeldet – es gab laut Robert-Koch-Institut 258 neue Infektionen und einen Todesfall unter den am Virus erkrankten Personen. Die Inzidenzzahl für den Kreis Lippe betrug am Mittwoch 435,2, im Landkreis Kassel wurde sie auf 186,9 beziffert.

Intensivbetten

Im Kreis Höxter sind am Mittwoch 34 von 35 Intensivbetten belegt gewesen – es war also nur noch ein Bett frei. Insgesamt mussten sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, fünf davon werden aktuell beatmet. Der prozentuale Anteil der Intensivbettenauslastung durch an Corona infizierte Menschen liegt im Kulturland mittlerweile bei knapp über 20 Prozent.