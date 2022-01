656 neue Infektionen in Minden-Lübbecke

Im Kreis gibt es 656 neue Corona-Infektionen, darunter mit 202 fast ein Drittel allein in Minden. Der Inzidenzwert kletterte auf 1117,1 (plus 42,6).

Aktuell infiziert sind 8267 Menschen (plus 321). Sie verteilen sich auf Bad Oeynhausen 1497 (+95), Espelkamp 724 (+27), Hille 367 (+7), Hüllhorst 279 (-3), Lübbecke 768 (+27), Minden 2568 (+91), Petershagen 423 (+11), Porta Westfalica 849 (+27), Preußisch Oldendorf 282 (+18), Rahden 324 (+4) und Stemwede 186 (+27).

In den Mühlenkreiskliniken sowie im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden 40 Patienten behandelt. 14 liegen auf der Intensivstation, drei werden beatmet.

Es gibt an 12 Schulen und 22 Kitas Ausbrüche (fünf Kinder und mehr pro Klasse/Gruppe). Betroffen sind Schulen in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Minden, und Petershagen sowie Kitas in Bad Oeynhausen, Hille, Lübbecke, Minden, Porta Westfalica, Rahden und Stemwede. Infiziert sind 204 Kinder (3 bis 6 Jahre) und 894 Schüler (7 bis 16 Jahre) sowie 72 Beschäftigte in Schulen und Kitas.