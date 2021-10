66 Prozent weniger Besucher in 2020

Bibliothekarin Christine Kuske zieht eine ernüchternde Bilanz des Coronajahres 2020. „Jetzt leisten wir Aufbauarbeit, damit es in ein paar Jahren wieder annähernd so sein wird wie vor der Pandemie“, betont sie.

„Vieles, was beliebt und bekannt war, konnte plötzlich nicht mehr stattfinden. Kein Internet, keine PC-Station, kein Schachtisch, keine Nachhilfe. Es hieß nur noch: So lang wie nötig, so kurz wie möglich“, erzählt Bibliothekarin Christine Kuske.