66.564 Euro gespendet

Borgholzhausen

Solidarität wird in der Weinbranche groß geschrieben, aber was in den letzten Tagen passiert ist, hat Marketing-Manager Alexander von Fischer schon überrascht. Innerhalb von neun Tagen hat Weinkontor Freund eine Bestellmenge von 11.094 Flaschen „Spenden-Weine“ an seine Kunden vermittelt. Der Erlös daraus von 66.564 Euro kommt dem Verein „AHR“ zugute.

Von Johannes Gerhards