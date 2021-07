68-Jähriger verletzt – Zeuge leistet erste Hilfe

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Paderborn hat sich am Donnerstagvormittag ein 68-jähriger Mann Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei reagierte ein couragierter Zeuge schnell und leistete erste Hilfe.

Der 68-Jährige war um 11.10 Uhr mit einem Mercedes stadtauswärts in Richtung Frankfurter Weg unterwegs. Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten Honda zusammen.

Ein 25-jähriger Mann hörte den Knall des Zusammenstoßes, lief zur Unfallstelle und handelte vorbildlich. Aus einem hinter dem verunfallten Fahrzeug stoppenden Linienbus, holte der Zeuge einen Notfallhammer. Damit schlug er eine Seitenscheibe ein, öffnete die verriegelten Türen und befreite den verunfallten Fahrer. Im Anschluss leistete er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Der 68-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Bahnhofstraße war in Richtung Frankfurter Weg während der Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme für rund 45 Minuten gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr in der Zeit über die Pontanusstraße ab.