69-Jähriger aus Altenbeken gestorben

Bei dem 162. Todesfall im Kreis Paderborn in Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus handelt es sich um einen 69-Jährigen aus Altenbeken ist verstorben. Das teilte der Kreis Paderborn am Montag mit.

Der Todesfall war bereits am Wochenende bekannt geworden. Zuletzt war am vergangenen Dienstag ein Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, ein 47-Jähriger aus Paderborn, zu beklagen gewesen. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Paderborn insgesamt 162 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

49 neue Corona-Fälle sind laut Lagebericht des Kreises Paderborn dazu gekommen, Stand: 27. September, 11 Uhr. 98 weitere Corona-Erkrankte haben eine akute Infektion überstanden und gelten als genesen. Unterm Strich sind aktuell 392 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus infiziert (aktive Fälle).

1160 Personen in Quarantäne

Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Paderborn beträgt nach Angaben des Robert Koch-Instituts 47, Stand 27. September. 28 Corona-Erkrankte müssen derzeit im Krankenhaus, neun von ihnen intensivmedizinisch behandelt werden. 1160 Personen befinden sich in Quarantäne.

Noch bis Donnerstag, 30. September, können alle ab 12 Jahre spontan im Impfzentrum in der Sälzerhalle in Salzkotten vorbeischauen und sich impfen lassen: Montag, 27. September bis Mittwoch, 29. September, von 14 bis 19:30 Uhr, am Donnerstag, 30. September, von 8 bis 12 Uhr. Angeboten werden der mRNA-Impfstoffe Biontech (ab 12 Jahre) sowie Johnson & Johnson (ab 18 Jahre). Am Donnerstag, dem 30. September, sind zudem Zweitimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers von Moderna möglich.

Weitere Infos: kreis-paderborn.de/corona und kreis-paderborn.de/impfen.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen.