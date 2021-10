70 Jahre Kolping treu

Höhepunkt dabei war die Überreichung der Urkunde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie an Johannes Berensmeier. Weiter wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Markus Stukenberg und Bernhard Henke, für 40 Jahre Renate Fischer, Hubertus Glahe und Winfried Deppe und für 60 Jahre Helmut Schulte geehrt. Hermann Schmidt und Heinz Deppe, die ebenfalls 60 Jahre Mitglieder in der Kolpingsfamilie waren, sind kürzlich gestorben. Wegen der Pandemie waren viele Veranstaltungen ausgefallen und die Kolpingfreunde hoffen, nun wieder einige Veranstaltungen anbieten zu können. Geplant sind der Kolpinggedenktag am 26. November und das Warten auf das Christkind. Im Jahr 2022 ist ein Familientag mit gemeinsamer Wanderung zur Kolpinghütte nach Niederntudorf angedacht.