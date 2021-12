70 Kinderwünsche werden erfüllt

Um vom Kinderschutzbund ausgewählten Jungen und Mädchen eine Freude zu machen, stellt Firma Klingemann an der Hauptkasse einen Wunsch-Baum auf. „Es ist uns jedes Jahr eine Herzensangelegenheit“, meint Heike Klingemann. An der Tanne sind Wunschzettel von Kindern im Alter von bis zu zehn Jahren befestigt. Vermerkt sind neben dem Wunsch nur der Name, das Geschlecht und das Alter des Kindes, um die Anonymität zu wahren. Das Projekt läuft mit den Grundschulen. Sie vermitteln die Wünsche von Kindern, die aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen stammen. Die Lehrer kennen die Kinder so gut, dass dann die Geschenke auch bei denen ankommen, die sie brauchen. Thomas Freye, Vorsitzender des Kinderschutzbundes Höxter, berichtete von Wünschen wie Kleidung, Fußbällen, Sportsachen oder Lego.

Dank der großen Spendebereitschaft der Klingemann-Kunden sind jetzt 70 Pakete übergeben worden. Heike und Jens Klingemann bedanken sich – besonders in Pandemiezeiten – für den erfolgreichen Ablauf.