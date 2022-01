7000 Corona-Verfahren

Minden/Rheda-Wiedenbrück

Der Streit zwischen Fleischfirmen und dem Land NRW um Lohnerstattungen für mehr als 7000 von Corona betroffene Arbeiter beschäftigt die Verwaltungsgerichte. Die Unternehmen fordern insgesamt Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe für Mitarbeiter, die selbst infiziert waren, in Quarantäne mussten oder wegen Betriebsschließungen nicht arbeiten konnten. Im Zentrum steht vor allem der Corona-Ausbruch im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück im Juni 2020.

Von Oliver Horst