714 Stufen in voller Montur

Das fauchende Geräusch der Atemgeräte hallt zwischen den Betonwänden, sonst ist es fast komplett still trotz der Höchstleistung, die vier Männer gerade bringen. In gleichmäßigem Tempo, Schritt für Schritt und voll konzentriert, nehmen sie eine Stufe nach der anderen im Treppenhaus des Bauteils V der Universität – vom Untergeschoss bis ganz nach oben in die zehnte Etage.

Von Hendrik Uffmann