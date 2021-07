72-jährige Fußgängerin wird vom radelnden Kind angefahren und verletzt sich schwer

In der Bad Lippspringer Fußgängerzone hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall zwischen einem kleinem Mädchen und einer Fußgängerin ereignet. Die 72-Jährige verletzte sich dabei schwer.

Unfall in der Bad Lippspringer Fußgängerzone

In der Bad Lippspringer Arminiusstraße hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, bei dem eine 72-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei war die Fußgängerin gegen 17.40 Uhr auf der Arminiusstraße in Richtung Gartenschau unterwegs. Eine 4-Jährige fuhr in Begleitung eines Erwachsenen (33) auf einem Kinderfahrrad in der Fußgängerzone.

Das Mädchen fuhr die Fußgängerin von hinten an, sodass die Seniorin stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Mit einem Rettungswagen kam die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn.