72-Jähriger stirbt bei Unfall

Auto gerät in Salzkotten-Verne in Gegenverkehr und erfasst Fahrradfahrer

Salzkotten-Verne

Bei einem Unfall in Verne ist am Freitagend ein 72-jähriger Pedelecfahrer ums Leben gekommen. Gegen 17 Uhr sei der Mann aus Geseke (Kreis Soest) in Begleitung seiner Ehefrau (72) auf dem Schutzstreifen der Hauptstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei vor Ort mit.

Von Jörn Hannemann