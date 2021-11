744 Impfungen in sechs Stunden

Die Schlange der Impfwilligen führt in einer Zweierreihe einmal vom Anfang bis zum Ende des Werre-Parks entlang. An der Tür von Eingang 5 werden sie in kleinen Gruppen von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes abgeholt und zur Impfaktion auf der Fläche des ehemaligen „Fashion Stores“ weitergeleitet.

Foto: Lydia Böhne