770 Kurse sind zunächst geplant

Das gesamte Angebot sowie das Heft im PDF-Format sind im Internet unter www.vhs-driburg.de zu finden. Neben Klassikern und Neuheiten legt das neue Programm einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Förderung von Medienkompetenzen sowie auf Bildung zur nachhaltigen Entwicklung.

Zeitgleich erscheint das neue Programmheft. Auf 212 Seiten bietet es rund 770 Kurse und Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Dank umfassender Hygiene-Maßnahmen konnten die geplanten Kurse im zweiten Halbjahr 2021 trotz der Corona-Pandemie größtenteils uneingeschränkt durchgeführt werden. Von dieser guten Erfahrung ausgehend ist auch das Programm für 2022 im vollen Umfang geplant. Insgesamt umfasst das Angebot für das kommende Jahr 9300 Unterrichtsstunden der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung sowie 3100 Unterrichtsstunden in Integrationskursen sowie die Möglichkeit, telc-Sprachprüfungen oder den Einbürgerungstest abzulegen.

„Das Herbstsemester 2021 hat uns gezeigt, dass ein weitestgehend normaler Kursbetrieb unter bestimmten Regelungen wieder möglich ist. Das wünschen wir uns natürlich auch für das Kursjahr 2022“, sagt Janine Brigant-Loke, Leiterin des Volkshochschul-Zweckverbandes. Das Präsenz-Angebot für 2022 wurde daher regulär geplant. Das mit der Pandemie erweiterte Online-Angebot wird ebenfalls aufrechterhalten und zusätzlich ausgebaut. Passend zum gestiegenen Bedarf an digitalen Formaten verweist der VHS-Zweckverband in seinen Angeboten im Bereich Beruf & IT nun auch auf den Medienkompetenzrahmen NRW.

Neben dem regulären Weiterbildungsangebot bietet der VHS-Zweckverband im Jahr 2022 weiterhin verschiedene Weiterbildungsberatungen sowie die Integrationskursberatung an.

Neu im Heft 2022 ist zudem der Hinweis auf Angebote zur Bildung zur nachhaltigen Entwicklung. Diese Angebote können die Teilnehmenden zu zukunftsfähigerem Denken und Handeln befähigen. Der Fokus liegt dabei auf ökologischen, sozialen, politischen und ökonomischen Dimensionen von Nachhaltigkeit.

Das neue Programmheft ist ab dem 15. Dezember an allen bekannten Stellen sowie in der Hauptgeschäftsstelle des VHS- Zweckverbandes in Bad Driburg erhältlich. Vom 23. Dezember an geht das VHS-Team in die Winterpause. Die Verwaltung steht ab dem 11. Januar wieder zur Verfügung. Online-Anmeldung unter www.vhs-driburg.de bereits ab dem 22. Dezember, vom 11. Januar an können Anmeldungen auch telefonisch unter 05253/974070 oder per E-Mail an info@vhs-driburg.de angenommen werden.