775 Corona-Infizierte im Kreis Herford

Aktuell sind kreisweit 775 Personen mit einer Covid-19-Infektion registriert (vor einer Woche waren es 512). Sie verteilen sich auf Herford (260), Hiddenhausen (37), Bünde (110), Kirchlengern (58), Rödinghausen (7), Enger (30), Spenge (33), Vlotho (73) und Löhne (167).

In den Krankenhäusern werden derzeit 12 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt (Insgesamt befinden sich aktuell 16 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes). Ein Patient wird intensivmedizinisch betreut und muss zusätzlich beatmet werden.

Kreis Herford. Im Kreis Herford sind seit gestern 37 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 775 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 12.329 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 11.368 Personen als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 172,4.

Wo sich die Menschen anstecken, sei in 70 Prozent der Fälle nicht zu ermitteln, teilt der Kreis Herford mit. In der vergangenen Woche hätten sechs Prozent der Infizierten einen Reisehintergrund gehabt, zehn Prozent steckten sich innerhalb der Familie an. Aktuell sind fast 1300 Menschen in Quarantäne, darunter 522 Kontaktpersonen.

Von positiven Testungen sind aktuell auch verschiedene Schulen im Kreisgebiet betroffen. Es handelt sich vermehrt um Grundschulen, aber auch Förder- und weiterführende Schulen sind betroffen. Fast 50 Prozent der Neuinfizierten aus der vergangenen Woche sind unter 20 Jahre alt.

Erste Ergebnisse gibt es auch von den in der vergangenen Woche (26. August) gestarteten Schul-Impfangeboten für Jugendliche ab 12 Jahren. Bis gestern (30. August) wurden 300 Schüler geimpft. Bisher wurde an zwei Berufskollegs in Bünde und Herford sowie an einer Gesamtschule und einem Gymnasium in Herford geimpft. Bis Ende September sind mobile Impfteams für Erst- und Zweitimpfungen an weiterführenden Schulen im ganzen Kreisgebiet unterwegs.

Insgesamt sind mittlerweile 145.554 Menschen im Kreisgebiet vollständig geimpft. Das meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) (Stand 30. August). Die Zahl der Menschen im Kreisgebiet, die eine Erstimpfung bekommen haben, liegt bei 155.249.

Anmerkung: Mit dem Start der Impfungen durch Betriebs- und Privatärzte kann die KVWL das Impfgeschehen in Westfalen-Lippe derzeit nicht vollständig abbilden. Die Daten der Betriebs- und Privatärzte erhält ausschließlich das Robert-Koch-Institut. In diesem Bericht gibt es daher nur die Impfungen der niedergelassenen Arztpraxen, Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäuser.