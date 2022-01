78 Schulauswahlen nicht erfüllbar

An den Grundschulen Auf der Lieth, Marien, Karl, Overberg-Dom, Stephanus, Dionysius und Benhausen-Neuenbeken können im Sommer voraussichtlich nicht alle angemeldeten Erstklässler aufgenommen werden. Das geht aus der Vorlage der Verwaltung für den Schulausschuss am Donnerstag, 27. Januar, (17 Uhr, Rathaus) hervor. Insgesamt rechnet die Verwaltung damit, dass dann 78 Absagen verschickt werden müssten, sollte der Schulausschuss der Vorlage zustimmen.

Für die abzulehnenden Kinder der Grundschulen Marien (19), Karl (19), Overberg-Dom (18), und Stephanus (3) seien aber am Grundschulverbund Riemeke-Theodor und an der Grundschule Bonifatius freie Kapazitäten vorhanden. Des Weiteren könne bei Bedarf an den Grundschulen Elisabeth und Kaukenberg je eine weitere Klasse eingerichtet werden, teilt die Schulverwaltung mit. Die 14 Kinder, die Auf der Lieth nicht aufgenommen werden könnten, stammen ohnehin aus dem Einzugsgebiet Kaukenberg, wo gegebenenfalls eine zusätzliche Eingangsklasse gebildet werden könnte. Für die fünf Kinder, die an der Dionysiusgrundschule nicht aufgenommen werden könnten, gebe es Plätze an der Concordiaschule. So genannte Anspruchskinder, für die die jeweilige Schule die nächstgelegene ist, wären von Ablehnungen nicht betroffen.