80 Euro und ein Punkt: Zebrastreifen missachten ist teuer

Paderborn/Delbrück

Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Menschen im Krankenfahrstuhl haben am Zebrastreifen „Vorfahrt“. Diese Regel haben drei Autofahrer in Delbrück an der Thülecke missachtet und müssen dafür laut Polizei 80 Euro Strafe (plus Gebühren) zahlen. Zusätzlich gibt es einen Punkt. Die Polizei hatte am Donnerstag einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen in Paderborn und Delbrück gelegt. Dabei ahndeten sie außerdem vor allem die Handynutzung während der Fahrt und zu schnelles Fahren außerhalb geschlossener Ortschaften.