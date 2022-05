8000 Fahrten im Bildungsauftrag

Büren/Thüle

Der neue Bücherbus zieht immer noch alle Blicke auf sich, wenn er den großen und kleinen Lesern neuen Lesespaß bringt. Erst vor wenigen Wochen hat der neue Bus seinen Dienst als rollende Bibliothek im Kreis Paderborn aufgenommen. Offiziell eingeweiht wird das neue Gefährt am Sonntag, 8. Mai, von 11 Uhr an an der Schützenhalle Steinhausen.