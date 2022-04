80.000 Euro für Flutopfer gesammelt

230 Gäste beim Kreislandfrauentag in Enger – Programm mit Theater und Musik – Strate-Schwestern zu Gast

Enger/Spenge

Dass die Landfrauen des Kreises Herford vielseitig interessiert sind, wird klar, wirft man einen Blick in ihr Jahresprogramm. Ebenso facettenreich präsentierte sich auch der Kreislandfrauentag, der am Freitagabend in der mit 230 Gästen voll belegten Aula der Realschule stattfand.

Von Daniela Dembert