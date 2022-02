850 Jahre Verner Wallfahrt: ein langer Weg im Zeichen Marias

„Aufs richtige Schuhwerk kommt es an“, davon ist Josef Isekenmeier überzeugt. Der Verner weiß, wovon er spricht. Denn er ist die Große Liebfrauentracht vor 25 Jahren schon einmal gegangen. Zum Jubiläum „850 Jahre Verner Wallfahrt“ soll sich am Sonntag, 19. Juni, die Ursprungsprozession der jahrhundertealten Marienverehrung wieder in Bewegung setzen. Sie ist einer der Höhepunkt und die größte Herausforderung für das Organisationsteam der Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr.

32 Kilometer sind es für alle Pilger, die die gesamte Strecke gehen. Die Prozession startet morgens um 5 Uhr in Geseke, um auf direktem Weg das Gnadenbild aus der Verner Kirche abzuholen. Von dort geht es über Salzkotten und Upsprunge, wo mitten in der Feldflur an der Grenze zwischen dem einstigen Kur-Köln und dem Erzbistum Paderborn die Statue an die Geseker übergeben wird. Nach einem Pontifikalamt in der Geseker Stadtkirche wird das Gnadenbild in einer letzten Etappe zurück nach Verne gebracht. Dort soll es um 21.30 Uhr wieder eintreffen.