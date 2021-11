86-jährige Löhnerin ist das 203. Corona-Opfer

Herford

Nach drei Corona-Todesfällen am Dienstag, ist am Mittwoch ein weiterer Fall gemeldet worden. Diesmal handelt es sich um eine 86-jährige Frau aus Löhne. Insgesamt gibt es im Kreis Herford damit nun 203 Corona-Tote von denen 180 an und 23 mit Covid 19 verstorben sind.