86-Jähriger mit Auto verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wewelsburger Straße in Up­sprunge ist ein 86-Jähriger am Freitag schwer verletzt worden. Die Straße war in der Folge für zwei Stunden komplett gesperrt.

Gegen 16.25 Uhr war der Mann einem Suzuki auf in Richtung Salzkotten unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet. Anschließend wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert und kam auf der Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Rettungskräfte der Feuerwehr Salzkotten konnten den Mann schwer verletzt aus seinem Auto bergen. Er wurde in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Wewelsburger Straße wurde während der Bergungsmaßnahmen für zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 8000 Euro.