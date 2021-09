8736 Euro für Bad Lippspringer Palliativstation

Bei der Versteigerung von Trikots prominenter Fußball-Bundesligisten sind am Sonntagnachmittag stolze 8736 Euro zusammen gekommen. Mit dem Geld soll eine dringend benötigte Klimaanlage für die Bad Lippspringer Palliativstation finanziert werden. Initiator Bernd Nübel spricht von einem „großartigen Er­gebnis“.

Etwa 150 Zuschauer verfolgten die Versteigerung auf der Adlerwiese. Einige hatten eigens auch ein prall gefülltes Portemonnaie mitgebracht. So fiel es den beiden Auktionatoren Carsten Linnemann und Martin Hornberger nicht schwer, Gebot um Gebot in die Höhe zu schrauben.

Hornberger, Geschäftsführer des SC Paderborn 07, war an diesem Tag besonders gut aufgelegt. Kein Wunder: Schließlich hatte der heimische Bundesligist im Spiel gegen Erzgebirge Aue kurz zuvor mit 4:1 gewonnen und sich so an die Tabellenspitze katapultiert.

Und Hornberger war nicht mit leeren Händen gekommen. Ein Spender, der nicht genannt werden wollte, hatte dem Auktionator bereits im Vorfeld die stattliche Summe von 5000 Euro zukommen lassen.

„Na, das ist ja ein Start nach Maß“, freute sich Nübel. Mit Hornberger und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann hatte er zwei Auktionatoren gewinnen können, die sich wortreich mit Witz und Humor die Bälle gegenseitig zuspielten. Als das Trikot von Star-Spieler Robert Lewandowski zur Versteigerung aufgerufen wurde, gab Linnemann eine Geschichte zum Besten, die wahr und keine Anekdote sei: „Wussten Sie, dass Robert Lewandowski einen sehr speziellen Gesundheitsfahrplan hat, der sich auch auf seine Essgewohnheiten auswirkt? Beim Mittagessen startet er nicht etwa mit einer Suppe oder dem Hauptgericht. Als Erstes steht der kalorienreiche Nachtisch auf dem Speiseplan.“ Das Trikot des Bayern-Stürmers erzielte am Ende 300 Euro.

Ob man die Trikots denn waschen könne, wollte ein Zuschauer wissen. Linnemanns Antwort lautete kurz und knapp: „Das ist natürlich möglich. Nur die Signaturen der Spieler oder Mannschaften sind dann natürlich verloren. Besser und angemessener wäre es, die Trikots unter Glas einzurahmen und an einem besonderen Ort gut sichtbar auszustellen.“

Bürgermeister Ulrich Lange übrigens sicherte sich ein Trikot des FC St. Pauli. Er stellte aber klar: „Das ist nicht für mich, sondern für meinen Stellvertreter Bernd Gehle, einem eingefleischten St.-Pauli-Fan.“

Nach etwa einer Stunde ging die Versteigerung auf der Adlerweise zu Ende. Die Hoffnung der Auktionatoren auf einen hohen vierstelligen Erlös war aufgegangen.

Wie Nübel zum Schluss mitteilte, konnte der Endbetrag noch um 1000 Euro gesteigert werden. Die eine Spende stammt von der örtlichen Sparkasse, die andere von der Volksbank in Bad Lippspringe. Der Gesamterlös des Tages beläuft sich somit auf 8736 Euro. Der notwendige Restbetrag von etwas mehr als 6000 Euro ist Bernd Nübel zufolge inzwischen ebenfalls gesichert.

Mit dem Geld soll eine dringend benötigte Klimaanlage auf der Bad Lippspringer Palliativstation (bis zu zwölf Patienten) finanziert werden. Wie berichtet, befinden sich die Patientenzimmer in direkter Südwestlage. Die Temperaturen können da besonders in den Sommermonaten auf 40 Grad und mehr steigen. „Eine Klimaanlage wird uns da entscheidend weiterhelfen“, betonte Chefarzt Prof. Dr. Andreas Lübbe und dankte zugleich allen Beteiligten, die diesen Erfolg möglich gemacht hätten.