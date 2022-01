88-jähriger Löhner ist das 242. Corona-Opfer

Der Inzidenzwert im Kreis Herford ist am Mittwoch über die Marke von 800 geklettert. Der Krisenstab aus dem Kreishaus meldete einen Wert von 817,4, ein deutliches Plus von 94,2 im Vergleich zum Vortag.

Auch ein weiterer Todesfall wurde gemeldet: Ein 88-jähriger Mann aus Löhne ist das 242. Opfer der Pandemie im Kreis Herford.

Weitere 391 neue Corona-Fälle wurden binnen eines Tages registriert. Aktuell gelten damit kreisweit 2557 Personen als infiziert. Sie verteilen sich auf Herford (831), Hiddenhausen (225), Bünde (431), Kirchlengern (192), Rödinghausen (78), Enger (161), Spenge (60), Vlotho (146) und Löhne (433).

In den Krankenhäusern des Kreises Herford werden derzeit 22 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Fünf von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, drei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 37 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Derzeit sind kreisweit 20 Kitas von Corona-Infektionen betroffen: Insgesamt gibt es 70 Fälle, darunter sind 52 Kinder und 18 Erzieher/innen. An den Schulen gibt es derzeit kreisweit 915 aktive Fälle. Aufgrund der aktuell enormen Arbeitsbelastung sei es nicht möglich, regelmäßig eine statistische Auswertung für die Öffentlichkeit bereitzustellen, teilt der Kreis Herford mit.