900 Besucher haben „Superjeilezick“

Kultband Brings begeistert mit Kölner Mundart am Samstagabend in der Attelner Altenauhalle

Lichtenau-Atteln

Die Kölner Mundart-Band Brings hat viele Fans und seit Samstagabend wohl noch einige mehr. Mehr als zwei Stunden lang rockten die sechs Musiker auf der Bühne in der Altenauhalle und spielten das, was sie am besten können und was die Fans auch hören wollten. Mal ging es rockig zu, dann gab‘s Balladen und das alles in Kölscher Mundart. Hinzu kam ganz viel Bühnenpräsenz – eben die perfekte Show.

Von Hans Büttner