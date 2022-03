90.000 Jung-Aale in die Weser ausgesetzt

Die Weserfischereiwirtschaftsgenossenschaft Höxter hat wie jedes Frühjahr Glasaale in die Weser bei Höxter ausgesetzt. Die Aale, dieses Jahr genau 90.000, sind bis zu sechs Zentimeter lang und wiegen nur 0,3 bis 0,4 Gramm. „Sie sind kaum größer als eine Stecknadel“, erläuterte Rainer Wohlfahrt, Vorsitzender der Weserfischereigenossenschaft.

Ein Kilogramm Glasaale (etwa 3300 Stück) kosten 320 Euro. Insgesamt wurden laut verein Aale im Wert von 9000 Euro eingesetzt. Finanziert wird die Maßnahme aus den Pachtabgaben der Angel- und Fischereivereine. Der 40 Kilometer lange Weserabschnitt der Genossenschaft ist zurzeit an zwölf Vereine verpachtet. Die Bezirksregierung fördert die Maßnahme mit 1800 Euro. Die Albe Fischfarm hat die Wildfänge per Tierspedition direkt aus Frankreich bekommen und sofort gekühlt weitertransportiert. Die Wassertemperatur in den Behältnissen dürfen beim Transport die Wassertemperatur des Flusses nicht oder nur minimal überschreiten (etwa sechs Grad). Rainer Wohlfahrt erläuterte, dass es bisher nicht gelungen sei, Aale außerhalb ihres Laichgewässers bei Florida/USA nachzuzüchten. Um die Aalbestände in der Weser zu erhalten, sei man auf die Wildfänge angewiesen. Die Aale bleiben acht bis zwölf Jahre in der Weser, bevor sie sich über Bremen in Richtung USA zur Fortpflanzung zur Sargassosee aufmachen. Sie sind dunkel gefärbt mit silbriger Bauchseite und bis zu einem Meter lang. Auf dem Weg zum Meer müssen die Tiere die Weser-Staustufen und Turbinen der Wasserkraftanlagen überwinden.

Larven schlüpfen nur vor Florida

Aale vermehren sich nur an einem Ort: Die Larven schlüpfen östlich vor Florida in der Sargassosee. Sie schwimmen mit dem Golfstrom Richtung Europa. Nach drei Jahren erreichen sie die Küsten von Frankreich und England. Nach Aussage der Aallieferanten seien 2022 deutlich mehr Aallarven vor den Küsten Frankreichs angekommen.

Rainer Wohlfahrt: „Aber auch in der Weser kann zurzeit eine leicht positive Entwicklung der Aalbestände festgestellt werden, was auch auf die Besatzmaßnahmen der Angelvereine zurückzuführen ist.“ Die Weserfischer kritisieren, dass die an Kraftwerken eingebauten Fischleitsysteme nicht gut funktionieren. Pro Staustufe würden 30 Prozent der Aale getötet. Nur zehn Prozent kämen zur Nordsee. Aaltaxis des Landes Niedersachsen fangen die Fische an Staustufen ab und bringen sie ans Meer.