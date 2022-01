9054 Euro an Spenden gesammelt

23 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren, aufgeteilt in acht Gruppen, sind am Samstagmorgen mit neun Leitern als Sternsinger durch den Ortsteil Stukenbrock gezogen. Zuvor hatte Ludger Renerig den Aussendungsgottesdienst gestaltet und die Königinnen und Könige zu den Häusern gesendet.

Gesegnet wurden die Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+22“ sowie die Kreide und die Bändchen für die Kinder mit der Aufschrift „Segen bringen, Segen sein“.

Damit die Kinder beruhigt und ohne Sorgen ausgesendet werden konnten, wurden vorab beaufsichtigte Schnelltests durchgeführt und Masken sowie Desinfektionsmittel gestellt.

Ein Bulli wurde vom FC Stukenbrock gestellt, mit dem die Kinder zu den Bezirken und zum Jugendheim gebracht wurden. Gefahren wurde der Bulli von Ricardo Brechmann und Frank Sauer. Zwischendurch wurden ein paar heiße Kakaos und am Nachmittag auch Waffeln verteilt. Zum Mittagessen konnte sich die Gruppen mit einer Suppe und Brötchen stärken. Veronika Esser und Gabi Bonen­steffen von der Kfd hatten diese, ebenso wie den warmen Kakao und die Waffeln, bereitgestellt.

Mariella Niebel (von links), Victoria Capelja und Valentina Antpöhler beim Anbringen des Segens am Jugendheim Stukenbrock. Foto: Lea Brechmann

„Am Ende des Tages haben wir dann, trotz der kurzen Vorbereitungszeit durch Ungewissheit in Corona-Zeiten, eine beachtliche Summe von 9054,42 Euro an Spenden für die Kinder in Afrika gesammelt“, teilten Isabella Fulland und Lea Brechmann aus der Stukenbrocker Leiterrunde im Namen des Organisationsteams mit. „Dadurch, dass sich viele angemeldet hatten, um auf jeden Fall den Segen zu erhalten, konnten wir zumindest diese Häuser ablaufen. Leider haben wir trotzdem nicht alle Häuser besuchen können.“ Wer jetzt noch keinen Segen hat, kann sich diesen ab sofort in der St.-Johannes-Baptist-Kirche abholen.