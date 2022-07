9054 Menschen im Kreis Paderborn ohne Job

„Die Sommermonate mit Ferienbeginn führen zu einem Anstieg der Jugend-Arbeitslosigkeit“, erklärt Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur. „Im August und September, mit Beginn des neuen Ausbildungs- und Schuljahres und dem Ende der Ferien auch in vielen Betrieben, wird die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen erfahrungsgemäß wieder spürbar abnehmen“, sagte Thiele. Grundsätzliche Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt könnten davon nicht abgeleitet werden, betonte der Agenturchef. Der Arbeitsmarkt sei „äußerst solide und aufnahmefähig“.

Im Juli meldeten sich 2410 Personen arbeitslos, 1560 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Hinzu kommen allerdings weitere Zugänge Geflüchteter aus der Ukraine: in diesem Monat sind im Kreis Paderborn 638 Arbeitslose mit Staatsangehörigkeit Ukraine gemeldet. „Hier sind noch weitere Effekte zu erwarten, da die Überführung aller Geflüchteten in die Grundsicherung noch nicht abgeschlossen ist. Ein genaues Bild werden wir erst in einigen Wochen haben“, so der Agenturchef.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis gesunken. 3252 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 581 Personen.

Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 569 Stellen gemeldet (plus 43 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 3602 offene Stellen.