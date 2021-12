92.000 Euro gehen an wohltätige Zwecke

Zwar konnte der Vorstandsvorsitzende und Firmengründer Siegbert Wortmann in diesem Jahr die Spenden wieder nicht persönlich an lokale und regionale karitative Einrichtungen überreichen, trotzdem war es ihm ein großes Anliegen, diese Aktion auch unter Coronabedingungen fortzuführen.

Der Gesamtbetrag wurde noch einmal um 10.000 Euro erhöht und liegt in diesem Jahr nun bei 92.000 Euro. Neu in der Liste der empfangenden Einrichtungen ist das Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Des Weiteren gehen 10.000 Euro jeweils an das Herz- und Diabeteszentrum NRW, die Lebenshilfe Lübbecke, die Andreas-Gärtner-Stiftung, die Außenstelle des Weißen Ringes in Minden, den Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen, das Krankenhaus Lübbecke-Rahden und die Aktion „Lichtblicke“. Auch an den Nachwuchs wird gedacht: Die sechs Hüllhorster Kindergärten erhalten bereits zum vierten Mal eine Zuwendung in Höhe von jeweils 2000 Euro.