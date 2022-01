96-jähriger Löhner ist der 236. Corona-Tote

Ein 96 Jahre alter Mann aus Löhne ist an Corona gestorben. Damit gibt es im Kreis Herford nun insgesamt 236 Todesfälle: 212 Menschen starben an Corona, 24 mit dem Virus.

170 neue Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch gemeldet. Aktuell sind 1702 infizierte Personen in den neun Kommunen registriert. Die Infizierten verteilen sich auf Herford (511), Hiddenhausen (127), Bünde (320), Kirchlengern (126), Rödinghausen (58), Enger (97), Spenge (62), Vlotho (125) und Löhne (276).

Aktuell gibt es 102 neue Omikron-Fälle. Die Zahl aller bislang registrierten Omikron-Fälle beträgt somit 578. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter – auf jetzt 394,3 (Vortag 379,2). Insgesamt sind kreisweit (etwa 250.000 Einwohner) bislang 21.811 Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn gemeldet worden. In 19.873 Fällen gelten die betroffenen Personen als genesen.

Derzeit werden 27 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreis behandelt: Sieben Personen werden intensivmedizinisch behandelt, fünf davon beatmet. Insgesamt befinden sich derzeit 48 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreises.

Ab dem heutigen Donnerstag treten neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. So gilt unter anderem die 2Gplus-Regel in der Gastronomie. Sie galt bislang bei der Sportausübung in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten. Das bloße Abholen von Speisen und Getränken fällt nicht darunter. Ausgenommen von der Testpflicht sind geboosterte oder genesene Personen, teilt die Kreisverwaltung mit.