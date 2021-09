A 33: Öffnungen und Sperrungen

Neues zur A33: Die Sanierung der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Paderborn-Zentrum und Paderborn-Schloß Neuhaus geht in die nächste Bauphase über. Und: Die Anschlussstelle Paderborn-Zentrum/Salzkotten wird ab dem 24. September in Fahrtrichtung Brilon wieder komplett geöffnet.

Das teilte die bundeseigene Autobahn GmbH, Niederlassung Westfalen, am Montag mit und sprach von einem „weiteren Meilenstein“.

Die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Brilon ist auf 1,4 Kilometern Länge fertiggestellt. Deshalb werde der gesamte Verkehr mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung zwischen Montag, 20. September, und Freitag, 24. September, von der bislang benutzten Richtungsfahrbahn Bielefeld auf die neue Richtungsfahrbahn Brilon umgelegt. Danach beginnen die Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Bielefeld zwischen Paderborn-Zentrum und -Elsen.

Damit soll die Anschlussstelle Paderborn-Zentrum/Salzkotten ab dem 24. September in Fahrtrichtung Brilon wieder komplett geöffnet werden. Dafür ist dann in Fahrtrichtung Bielefeld nur noch die Abfahrt in Richtung Paderborn-Zentrum geöffnet, die Auffahrt in Richtung Bielefeld sowie die Verbindungen aus und in Richtung Salzkotten sind für etwa acht Wochen gesperrt.

Die Verkehrsteilnehmer fahren auf dem erneuerten Stück der A33 zunächst auf der Binderschicht. Diese ist deutlich rauer als eine gewohnte Asphaltschicht. Erst wenn beide Richtungsfahrbahnen auf den gesamten 4,1 Kilometern zwischen Paderborn-Zentrum und -Schloß Neuhaus in etwa einem Jahr komplett erneuert sind, wird der offenporige Asphalt eingebaut.